Reuters: ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле 

ТАСС, 22 апреля. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, произведенный в воскресенье террористом-смертником у центра регистрации избирателей в афганской столице. Об этом сообщило агентство Reuters.
Террористическая атака произошла в 10:00 по местному времени (08:30 мск) в кабульском районе Дашт-е-Барчи. По последним данным в результате случившегося погиб 31 человек, еще 57 получили ранения.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. При этом он призвал движение «Талибан» (запрещено в РФ) воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. Однако группировка отвергла предложение властей.