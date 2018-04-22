Ещё
Reuters: ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле 

ТАСС 20 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 22 апреля. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, произведенный в воскресенье террористом-смертником у центра регистрации избирателей в афганской столице. Об этом сообщило агентство Reuters.
Террористическая атака произошла в 10:00 по местному времени (08:30 мск) в кабульском районе Дашт-е-Барчи. По последним данным в результате случившегося погиб 31 человек, еще 57 получили ранения.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. При этом он призвал движение «Талибан» (запрещено в РФ) воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. Однако группировка отвергла предложение властей.
ТАСС: последние новости
СМИ: ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в Сирии Эквадор приостановил участие в переговорах между властями Колумбии и повстанцами СМИ: вооруженные группировки выводятся из Восточного Калямуна к северу от Дамаска
 Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку146
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»347
«Нефтяной Чернобыль»39
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия46
Эстонец избил украинца из-за спора о России372
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение