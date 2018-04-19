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Ирак нанес ракетные удары по сирийским территориям
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Ирак нанес ракетные удары по сирийским территориям 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Российская Газета
Военно-воздушные силы Ирака нанесли в четверг, 19 апреля, ракетные удары по сирийским территориям восточнее реки Евфрат. Их целью стали позиции запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» и командование боевиков.
"Воздушные удары были точными и поразили скопления боевиков ИГ и их командование в районах восточнее Евфрата на территории Сирии", — приводит слова официального представителя министерства обороны Ирака Тахсина аль-Хафаджи РИА Новости.
Причиной авиаатаки стала опасность, которую стали представлять боевики Ираку, отметили в военном ведомстве. «Это внесет вклад в борьбу с террористами в регионе», — добавили в официальном сообщении администрации премьер-министра страны, которое приводит агентство Anadolu.
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