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Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
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Президент Уганды пожелал запретить оральный секс 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что хотел бы запретить оральный секс на территории страны. Об этом сообщило издание Metro.
Мусевени произнес речь, направленную против «неправильных сексуальных практик» в рамках кампании по их криминализации. По его словам, их насаждают некие «чужаки». «Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится», — заявил политик.
С февраля 2014 года в Уганде гомосексуализм преследуется по закону. Тем, кого уличили в однополой связи впервые, грозит до 14 лет тюрьмы. Гомосексуалам-рецидивистам, а также вступившим в половой контакт с несовершеннолетними или больными людьми предстоит пожизненное заключение. После подписания закона Мусевени сделал заявление, что занимающиеся оральным сексом люди «заболеют глистами».
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