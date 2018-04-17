Президент Уганды пожелал запретить оральный секс

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что хотел бы запретить оральный секс на территории страны. Об этом сообщило издание Metro.

Мусевени произнес речь, направленную против «неправильных сексуальных практик» в рамках кампании по их криминализации. По его словам, их насаждают некие «чужаки». «Рот создан для еды, а не для секса. Мы знаем, куда занимаются сексом, и где он находится», — заявил политик.

С февраля 2014 года в Уганде гомосексуализм преследуется по закону. Тем, кого уличили в однополой связи впервые, грозит до 14 лет тюрьмы. Гомосексуалам-рецидивистам, а также вступившим в половой контакт с несовершеннолетними или больными людьми предстоит пожизненное заключение. После подписания закона Мусевени сделал заявление, что занимающиеся оральным сексом люди «заболеют глистами».