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Военные нашли пояса смертников при выводе боевиков из Восточного Каламуна
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Военные нашли пояса смертников при выводе боевиков из Восточного Каламуна 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БЕЙРУТ, 22 апр — РИА Новости. Сирийские военные при обыске боевиков на пункте сбора в поселении Ар-Рухейба в Восточном Каламуне (северо-восток провинции Дамаск) изъяли нательные пояса со взрывчаткой и боеприпасы, которые боевики пытались провезти с собой во время вывода в провинцию Алеппо, сообщает сирийское национально агентство САНА.
Вывод радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" планируется продолжать еще два-три дня. Общее количество боевиков и членов их семей, которые должны выехать в Джараблус составляет около шести тысяч человек.
В конце прошедшей недели завершился вывод террористов из города Думейр, который считался столицей и центром снабжения района Восточной Каламун на северо-востоке провинции Дамаск.
Договоренность о мирном выводе достигнута по тому же принципу, как в городах и селениях Восточной Гуты в пригороде Дамаска.
Переговоры о выводе боевиков ряда радикальных группировок в провинцию Идлиб продолжаются и на южных окраинах Дамаска, где помимо прочего третий день идет операция по зачистке от террористической группировки «Исламское государство»* лагеря палестинских беженцев «Ярмук» и прилегающих к нему поселений.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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