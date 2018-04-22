Военные нашли пояса смертников при выводе боевиков из Восточного Каламуна

БЕЙРУТ , 22 апр — РИА Новости . Сирийские военные при обыске боевиков на пункте сбора в поселении Ар-Рухейба в Восточном Каламуне (северо-восток провинции Дамаск ) изъяли нательные пояса со взрывчаткой и боеприпасы, которые боевики пытались провезти с собой во время вывода в провинцию Алеппо, сообщает сирийское национально агентство САНА

Вывод радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" планируется продолжать еще два-три дня. Общее количество боевиков и членов их семей, которые должны выехать в Джараблус составляет около шести тысяч человек.

В конце прошедшей недели завершился вывод террористов из города Думейр, который считался столицей и центром снабжения района Восточной Каламун на северо-востоке провинции Дамаск.

Договоренность о мирном выводе достигнута по тому же принципу, как в городах и селениях Восточной Гуты в пригороде Дамаска.

Переговоры о выводе боевиков ряда радикальных группировок в провинцию Идлиб продолжаются и на южных окраинах Дамаска, где помимо прочего третий день идет операция по зачистке от террористической группировки «Исламское государство» * лагеря палестинских беженцев «Ярмук» и прилегающих к нему поселений.

* Террористическая организация, запрещенная в России