Источник сообщил о выводе боевиков из еще трех населенных пунктов в Сирии

ДАМАСК , 21 апр — РИА Новости . Армия Сирии договорилась с вооруженными группировками о выводе боевиков из трех населенных пунктов района Восточный Каламун в провинции Дамаск, сообщил РИА Новости местный источник в органах безопасности.

"Соглашение, достигнутое в пунктах Эр-Рухайба, Джируд и Эн-Насрия, предполагает сдачу тяжелого и легкого оружия, складов боеприпасов в пользу сирийской армии и вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" в город Джараблус и Эн-Наср в Идлибе", — сообщил источник. Освобождаемые пункты находятся в 50 километрах к северо-востоку от Дамаска, провинция Идлиб — на севере страны.

По его словам, соглашение достигнуто при участии РФ и включает в себя размещение военной полиции РФ на въездах в освобожденные города и урегулирование правового статуса тех, кто этого захочет. Договор также предусматривает создание совета для решения гражданских вопросов, в том числе проблемы заключенных.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о выводе боевиков незаконных вооруженных формирований из города Думейр. Сирийский военный источник сообщал РИА Новости, что договоренность также достигнута с боевиками в районах к югу от Дамаска, в частности Эль-Хаджр эль-Асвад.

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