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«Тюрьма покаяния»: появилось видео штаба боевиков в Думе, в котором пытали людей
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«Тюрьма покаяния»: появилось видео штаба боевиков в Думе, в котором пытали людей 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Заключенных содержали внутри железных клеток, которые находились в этом подземном сооружении.
В сирийской Думе сняли на видео «тюрьму покаяния», это место служило своеобразным офисом боевиков «Джейш аль-Ислам»*.
«Тюрьма покаяния» связана подземными туннелями, которые ведут к казармам. Кроме того, по длинным туннелям можно попасть в Думу, по другим ветвям сооружения можно выйти к точкам столкновения с САР. Она использовалась боевиками «Джаишем аль-Исламом» как штаб-квартира для лидеров, а также место для допросов и пыток.
Заключенных содержали внутри железных клеток, которые находились в этом подземном сооружении.
* Террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» запрещена на территории России.
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