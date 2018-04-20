«Тюрьма покаяния»: появилось видео штаба боевиков в Думе, в котором пытали людей

Заключенных содержали внутри железных клеток, которые находились в этом подземном сооружении.

В сирийской Думе сняли на видео «тюрьму покаяния», это место служило своеобразным офисом боевиков « Джейш аль-Ислам »*.

«Тюрьма покаяния» связана подземными туннелями, которые ведут к казармам. Кроме того, по длинным туннелям можно попасть в Думу, по другим ветвям сооружения можно выйти к точкам столкновения с САР. Она использовалась боевиками «Джаишем аль-Исламом» как штаб-квартира для лидеров, а также место для допросов и пыток.

Заключенных содержали внутри железных клеток, которые находились в этом подземном сооружении.