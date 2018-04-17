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Россия и Египет в мае обсудят вопросы восстановления авиарейсов в курортные города
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Россия и Египет в мае обсудят вопросы восстановления авиарейсов в курортные города 

ТАСС 1 час назад
КАИР, 17 апреля. /ТАСС/. Египетские и российские специалисты проведут встречу по вопросам восстановления авиасообщения из России в курортные города на Красном море в следующем месяце. Об этом, как сообщила в своей электронной версии газета «Аль-Яум ас-Сабиа», заявил во вторник министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.
"Координационное совещание с российской стороной для определения дальнейших шагов по возобновлению авиарейсов в египетские курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургада будет проведено в середине мая", — отметил министр.
"Мы уважаем позицию России и принятые российской стороной решения", — добавил министр. По его словам, как только Россия решит, что «настало подходящее время для возобновления полетов пассажирских лайнеров в Шарм-эш-Шэйх и Хургаду, рейсы будут возобновлены в координации с российской стороной».
11 апреля спустя почти два с половиной года было возобновлено регулярное прямое авиасообщение между столицами Египта и России — Каиром и Москвой. Согласно расписанию, российская компания «Аэрофлот» совершает рейсы в египетскую столицу по понедельникам, средам и субботам. Основной египетский авиаперевозчик EgyptAir намерен выполнять полеты в Москву по вторникам, четвергам и воскресеньям. На период проведения в России Чемпионата мира по футболу авиакомпании планируют увеличить частоту рейсов до ежедневной.
Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что возобновление чартерных полетов на египетские курорты будет обсуждаться только после отработки схемы взаимодействия в аэропорту Каира между российскими и египетскими специалистами по авиабезопасности.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа». В катастрофе погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезного усиления мер авиационной безопасности.
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