Ещё
Египет сообщил о будущих переговорах с Россией по авиасообщению с курортами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Египет сообщил о будущих переговорах с Россией по авиасообщению с курортами 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи заявил, что переговоры с российской стороной о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами пройдут в мае. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Переговоры с российской стороной пройдут в мае. Будет обсуждаться дорожная карта возобновления полетов в города Шарм-эш-Шейх и Хургада", — сказал Фатхи.
Он также добавил, что египетские аэропорты отвечают всем требованиям по безопасности.
Ранее сообщалось, что 11 апреля 2018 года Россия возобновила авиасообщение с Египтом.
Полеты запланированы с частотой три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево", — отметили в авиакомпании.
На первом рейсе из Москвы в Каир отправились 124 пассажира.
Газета.Ru: последние новости
Россия возобновила авиасообщение с Египтом Amazon снимет сериал о свергнутом лидере Ливии Муаммаре Каддафи Эксперт: после предъявления обвинений Саркози будут работать адвокаты
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США181
МЧС обратилось к москвичам5
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой33
Крым попадет на украинские деньги177
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение