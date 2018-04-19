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СМИ: из района Думейр близ Дамаска начался вывод боевиков «Джейш аль-Ислам»
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СМИ: из района Думейр близ Дамаска начался вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Первые группы боевиков экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" вместе со своими семьями покинули в четверг город Думейр, расположенный в 50 км к северу от Дамаска в районе Восточный Калямун.
Об этом сообщило в четверг агентство SANA.
Согласно достигнутому между «Джейш аль-Ислам» и сирийской армией соглашению, из этого населенного пункта и его окрестностей будет выведено свыше 5 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. членов бандформирований. Все они направятся на автобусах в пограничный с Турцией район Джараблус на севере Сирии.
После завершения операции контроль над Думейром перейдет правительственным войскам, которые разминируют его улицы и создадут условия для возвращения мирных граждан.
Во вторник и среду капитулировавшие боевики сдали сирийской армии тяжелое и среднее вооружение. По информации SANA, порядка 60 боевиков объявили о прекращении вооруженной деятельности против правительства и решили воспользоваться амнистией.
13 апреля завершилась операция по эвакуации членов формирований «Джейш аль-Ислам» и их родственников из города Дума в Восточной Гуте. По данным Минобороны РФ, из этого населенного пункта в 12 км от Дамаска вышли более 41 тыс. человек, а всего из региона Восточная Гута — более 165 тыс. При этом из плена боевиков были освобождены 250 заложников.
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