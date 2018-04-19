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Боевики сдали оружие и покидают сирийский Думейр
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Боевики сдали оружие и покидают сирийский Думейр 

BFM.RU 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сотни боевиков сдали оружие и начали покидать сирийский город Думейр, расположенный к северо-востоку от Дамаска, передает «Интерфакс».
Отмечается, что эвакуация боевиков и членов их семей проходит в рамках заключенного ранее соглашения, по которому им разрешено направиться в районы на севере Сирии.
По информации агентства «САНА», Думейр в четверг должны покинуть в общей сложности около 5 тысяч человек.
Думейр — город к северо-востоку от Дамаска. По данным сирийских СМИ, в Думейре действует группировка «Джейш аль-Ислам».
Ранее боевики этой группировки были выведены из города Дума в Восточной Гуте. Накануне начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что боевики в сирийском Думейре передали властям Сирии пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитной установкой.
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