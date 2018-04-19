Боевики сдали оружие и покидают сирийский Думейр

Сотни боевиков сдали оружие и начали покидать сирийский город Думейр, расположенный к северо-востоку от Дамаска , передает «Интерфакс»

Отмечается, что эвакуация боевиков и членов их семей проходит в рамках заключенного ранее соглашения, по которому им разрешено направиться в районы на севере Сирии

По информации агентства «САНА», Думейр в четверг должны покинуть в общей сложности около 5 тысяч человек.

Думейр — город к северо-востоку от Дамаска. По данным сирийских СМИ, в Думейре действует группировка «Джейш аль-Ислам»