Боевики сдали оружие и покидают сирийский Думейр 

Сотни боевиков сдали оружие и начали покидать сирийский город Думейр, расположенный к северо-востоку от Дамаска, передает «Интерфакс».
Отмечается, что эвакуация боевиков и членов их семей проходит в рамках заключенного ранее соглашения, по которому им разрешено направиться в районы на севере Сирии.
По информации агентства «САНА», Думейр в четверг должны покинуть в общей сложности около 5 тысяч человек.
Думейр — город к северо-востоку от Дамаска. По данным сирийских СМИ, в Думейре действует группировка «Джейш аль-Ислам».
Ранее боевики этой группировки были выведены из города Дума в Восточной Гуте. Накануне начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что боевики в сирийском Думейре передали властям Сирии пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитной установкой.