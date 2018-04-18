Боевики и членов их семей начнут покидать сирийский Думейр в четверг

"Процесс вывода террористов «Джейш аль-Ислам»* из Думейра в Джараблус начнется завтра. Число выведенных из Думейра в Джараблус достигнет пяти тысяч, из них полторы тысячи боевиков, их сопроводят их семьи", — сообщил военный корреспондент телеканала.

Как отметило телевидение, после вывода боевиков военные зачистят населенный пункт от мин. Военный корреспондент добавил, что группировка продолжила в среду сдавать оружие государству, в частности, внедорожники, оборудованные пулеметами, а также личное оружие, РПГ и минометные установки.

Во вторник сообщалось, что боевики в Думейре начали сдавать среднее и тяжелое оружие в рамках соглашения с государством. В рамках договора боевики покинут город и направятся в Джараблус на севере провинции Алеппо.

* Террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» запрещена в России