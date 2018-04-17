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Боевики «Джейш аль-Ислам» начали сдавать оружие в Думейре
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Боевики «Джейш аль-Ислам» начали сдавать оружие в Думейре 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В сирийском городе Думейр к северо-востоку от Дамаска боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» начали сдавать оружие, сообщает сирийское агентство САНА.
«Началась сдача тяжелого и среднего оружия в рамках выполнения пунктов соглашения между сирийским государством и боевиками «Джейш аль-Ислам» в Думейре», — передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Из города должны выйти около 1 тыс. боевиков, они направятся в Джараблус на севере Алеппо. Оружие начали сдавать около 60 боевиков.
В субботу был полностью завершен вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из сирийской Думы. Всего было выведено около 4 тыс. человек — боевики и член их семей.
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