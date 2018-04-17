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Возле офиса посольства Индии в Непале произошел взрыв
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Возле офиса посольства Индии в Непале произошел взрыв 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Российская Газета
Небольшой взрыв произошел в понедельник вблизи отделения посольства Индии в городе Биратнагар на востоке Непала, службы безопасности этой страны ведут расследование, сообщил журналистам официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.
"Шестнадцатого апреля примерно в 20.15 (около 17.30 мск) возле задней оградительной стены отделения посольства Индии в непальском Биратнагаре произошел небольшой взрыв. В результате инцидента никто не пострадал", — сказал журналистам высокопоставленный индийский дипломат.
Он заверил, что посольство Индии в Катманду находится в контакте с правительством Непала по данному вопросу.
"Службы безопасности страны ведут расследование случившегося", — подчеркнул Кумар.
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