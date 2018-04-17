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Ростуризм предупредил граждан России об опасности отдыха в Мексике
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Ростуризм предупредил граждан России об опасности отдыха в Мексике
Говорит Москва
51 минуту назад
Комментарии
С начала года в этой стране были убиты 120 человек.
В
Мексике
очень много преступных группировок, необходимо соблюдать повышенные меры безопасности, подчеркнули в
Ростуризме
.
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