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Ростуризм предупредил граждан России об опасности отдыха в Мексике
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Ростуризм предупредил граждан России об опасности отдыха в Мексике 

Говорит Москва 51 минуту назад
С начала года в этой стране были убиты 120 человек.
В Мексике очень много преступных группировок, необходимо соблюдать повышенные меры безопасности, подчеркнули в Ростуризме.
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