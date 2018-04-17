Ливия намерена участвовать в инициативе «Пояс и путь»

Триполи, 17 апреля / Синьхуа / — Ливия намерена развивать национальную экономику путем участия в инициативе «Пояс и путь». Об этом в понедельник заявил вице-премьер правительства национального единства Ливии Ахмед Майтыг на встрече с временным поверенным в делах посольства Китая в Ливии Ван Циминем.

"Китай — страна с огромным и важным политическим и экономическим влиянием в мире", — отметил А. Майтыг, указав на важность развития ливийско-китайских отношений в различных сферах и возвращения китайских компаний в Ливию для завершения приостановленных проектов.

Он также подтвердил, что Ливия намерена предоставить китайским компаниям гарантии безопасности в случае их возвращения, а также добиться развития экономики и национального восстановления путем участия в инициативе «Пояс и путь».

Ван Циминь в свою очередь подтвердил, что возвращение китайских компаний в Ливию связано с улучшением ситуации в области безопасности. По его словам, Пекин будет поощрять скорейшее возвращение китайских компаний в Ливию, как только в стране восстановится стабильность.