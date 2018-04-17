СМИ: в столице Нигерии проходит конференция по борьбе с терроризмом в Африке

ТАСС , 16 апреля. Конференция по борьбе с терроризмом в Африке открылась в понедельник в столице Нигерии Абудже . Об этом сообщает информационный портал Le360. Мероприятие организовано при содействии Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ). В нем принимают участие высокопоставленные военные из США и африканских стран. Встреча, по сведениям портала, нацелена на «укрепление сотрудничества в области противодействия террористическим угрозам». Силовики из разных стран проводят «откровенный диалог по вопросам безопасности на африканском континенте», отмечают организаторы. Египта, Камеруна, Кении, Марокко, В Абуджу приехали, в частности, делегации из Анголы Руанды и ряда других стран, включая США и государства Европы. Военные начальники рассмотрят пути борьбы с такими экстремистскими группировками, как "Аш-Шабаб" "Боко харам" и " Аль-Каида (запрещена в РФ ) в странах исламского Магриба".