СМИ: в столице Нигерии проходит конференция по борьбе с терроризмом в Африке 

ТАСС, 16 апреля. Конференция по борьбе с терроризмом в Африке открылась в понедельник в столице Нигерии — Абудже. Об этом сообщает информационный портал Le360.
Мероприятие организовано при содействии Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ). В нем принимают участие высокопоставленные военные из США и африканских стран.
Встреча, по сведениям портала, нацелена на «укрепление сотрудничества в области противодействия террористическим угрозам». Силовики из разных стран проводят «откровенный диалог по вопросам безопасности на африканском континенте», отмечают организаторы.
В Абуджу приехали, в частности, делегации из Анголы, Египта, Камеруна, Кении, Марокко, Руанды и ряда других стран, включая США и государства Европы.
Военные начальники рассмотрят пути борьбы с такими экстремистскими группировками, как "Аш-Шабаб", "Боко харам" и "Аль-Каида (запрещена в РФ) в странах исламского Магриба".