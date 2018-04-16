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Египет предложил российским туристам новый курорт
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Египет предложил российским туристам новый курорт 

360tv.ru 28 минут назад
Египет открыл для Россиян альтернативу популярным курортам в Хургаде и Шарм‐эль‐Шейхе. Об этом сообщила «Русская планета».
Туристам из России предлагаются четырех— и пятидневные туры из Каира в Луксор и Асуан, курорты в Эль-Аламейне и Александрии и новый отдых на Красном море — курорт Айн Сохна.
Он находится в 140 километрах от Каира на берегу Красного моря. До курорта проложена прямая трасса. Кроме того, Айн Сохна ближе всех к Александрии, поэтому при желании можно оправиться в однодневную автобусную экскурсию в этот город.
Филиппинский остров Боракай временно закрыли для туристов из‐за « ухудшения санитарно‐эпидемиологической ситуации». В Федеральном агентстве по туризму российским туристам порекомендовали воздержаться от посещения страны, а турагентствам — от формирования поездок, пока запрет не будет снят.
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