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Чавушоглу призвал НАТО уйти от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
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Чавушоглу призвал НАТО уйти от двойных стандартов в борьбе с терроризмом 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 16 апр — РИА Новости. Турция ждет от НАТО большей поддержки в борьбе с терроризмом и отказа от двойных стандартов, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Мы хотим, чтобы НАТО оказывала нам больше поддержки в борьбе с терроризмом. И это не только прямая поддержка, но и отход от двойных стандартов. Мы не просили помощи в операции «Оливковая ветвь» (против курдских формирований в сирийском Африне). Это успешная операция. Посмотрите на другие операции, например, в Ракке. Там сотни мирных людей погибли", — заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе его визита в Анкару.
Ранее Турция неоднократно обвиняла США, Францию и другие входящие в НАТО страны из-за их поддержки Сил самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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