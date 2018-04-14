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Срочно: Сирия захватила последний находившийся под контролем повстанцев район в Восточной Гуте
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Срочно: Сирия захватила последний находившийся под контролем повстанцев район в Восточной Гуте 

ИА Синьхуа 14 апреля 2018
Дамаск, 14 апреля /Синьхуа/ — Вооруженные силы Сирии сегодня
сообщили о захвате Думы — последнего района, который находился под  контролем повстанцев в Восточной Гутте Дамаска. Об этом сообщает
государственное информационное агентство САНА. Ранее состоялась
эвакуация повстанцев и членов их семей. —0—
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