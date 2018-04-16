СБ ООН осудил нападение на миротворцев в Мали

ООН , 16 апреля / Синьхуа / — В воскресенье СБ ООН опубликовал заявление, в котором решительно осудил нападение боевиков на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали /МИНУСМА/ в Томбукту.

В результате нападения погиб один миротворец из Буркина-Фасо , еще более десяти человек получили ранения.

Как говорится в заявлении, СБ выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибшего, правительству Буркина-Фасо и МИНУСМА. Кроме того, члены СБ призывают правительство Мали быстро провести расследование этого нападения и предать исполнителей к правосудию.

В апреле 2013 года ООН приняла резолюцию об учреждении МИНУСМА. —0—