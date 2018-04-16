СБ ООН осудил нападение на миротворцев в Мали 

ООН, 16 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье СБ ООН опубликовал заявление, в котором решительно осудил нападение боевиков на Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в Мали /МИНУСМА/ в Томбукту.
В результате нападения погиб один миротворец из Буркина-Фасо, еще более десяти человек получили ранения.
Как говорится в заявлении, СБ выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибшего, правительству Буркина-Фасо и МИНУСМА. Кроме того, члены СБ призывают правительство Мали быстро провести расследование этого нападения и предать исполнителей к правосудию.
В апреле 2013 года ООН приняла резолюцию об учреждении МИНУСМА. —0—