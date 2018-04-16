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КНР поддерживает политическое урегулирование ливийского кризиса — китайский дипломат
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КНР поддерживает политическое урегулирование ливийского кризиса — китайский дипломат 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Триполи, 16 апреля /Синьхуа/ — Китай поддерживает политическое урегулирование ливийского вопроса и надеется на скорейшее улучшение ситуации в этой стране. Об этом заявил в воскресенье в интервью корр. Синьхуа временный поверенный в делах посольства КНР в Ливии Ван Циминь.
Дипломат 15 апреля встретился с новым главой Высшего государственного совета /ВГС/ Ливии Халедом аль-Мишри. ВГС является совещательным органом при правительстве национального согласия Ливии, признанном международным сообществом.
Ван Циминь сообщил, что на встрече обсуждался политический процесс в Ливии. По словам дипломата, Китай поддерживает политическое урегулирование кризиса в Ливии в рамках плана действий, предложенного ООН. —0—
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