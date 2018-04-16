ИА Синьхуа: последние новости

14 мирных жителей погибли при нападении ИГ в Ираке

Египет и Португалия намерены укрепить сотрудничество и совместно противодействовать вызовам

В результате взрыва во время футбольного матча на юге Сомали погибло как минимум 5 футбольных фанатов