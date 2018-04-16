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Председатель Высшего государственного совета Ливии считает необходимым участие международного сообщества в борьбе с терроризмом в стране
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Председатель Высшего государственного совета Ливии считает необходимым участие международного сообщества в борьбе с терроризмом в стране 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тунис, 16 апреля /Синьхуа/ — По поступившей из Триполи информации, председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил в воскресенье, что для борьбы с терроризмом в Ливии необходимо участие международного сообщества.
В Триполи 15 апреля состоялась Ливийская международная антитеррористическая конференция. Участие в ней приняли более десяти послов и военных атташе зарубежных стран.
В ходе конференции Х. аль-Мишри отметил, что военных мер для борьбы с терроризмом недостаточно, поскольку его распространение связано с идеологическими и культурными причинами.
Командир антитеррористических сил Ливии Мохамед аль-Заин подчеркнул, что распространение терроризма обычно связано с религиозным экстремизмом, нищетой, безработицей и т. п., добавив, что подчиненные ему силы способны сдерживать терроризм в Ливии. —0—
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