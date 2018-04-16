Председатель Высшего государственного совета Ливии считает необходимым участие международного сообщества в борьбе с терроризмом в стране

Тунис , 16 апреля / Синьхуа / — По поступившей из Триполи информации, председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил в воскресенье, что для борьбы с терроризмом в Ливии необходимо участие международного сообщества.

В Триполи 15 апреля состоялась Ливийская международная антитеррористическая конференция. Участие в ней приняли более десяти послов и военных атташе зарубежных стран.

В ходе конференции Х. аль-Мишри отметил, что военных мер для борьбы с терроризмом недостаточно, поскольку его распространение связано с идеологическими и культурными причинами.

Командир антитеррористических сил Ливии Мохамед аль-Заин подчеркнул, что распространение терроризма обычно связано с религиозным экстремизмом, нищетой, безработицей и т. п., добавив, что подчиненные ему силы способны сдерживать терроризм в Ливии. —0—