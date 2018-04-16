Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане

Согласно заявлению Миротворческого центра при вьетнамском Минобороны , Ханой направит 30 офицеров для участия в миротворческих операциях, проводимых под эгидой ООН в Южном Судане. Вьетнамский контингент будет преимущественно состоять из военных медиков. Одновременно с ними Вьетнам направит в африканскую страну порядка 30 тонн специализированного оборудования для обеспечения деятельности полевых госпиталей.

Вьетнамские военные пока не имеют большого опыта участия в миротворческих операциях ООН. Ханой присоединился к миротворческой деятельности международного сообщества два года назад и до настоящего времени отправлял в состав миротворческих миссий ООН в различных странах лишь по несколько наблюдателей.