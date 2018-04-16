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Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане
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Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане 

ТАСС 2 часа назад
ХАНОЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны республики сообщила в понедельник армейская газета «Куан дой нян зан».
Согласно заявлению Миротворческого центра при вьетнамском Минобороны, Ханой направит 30 офицеров для участия в миротворческих операциях, проводимых под эгидой ООН в Южном Судане. Вьетнамский контингент будет преимущественно состоять из военных медиков. Одновременно с ними Вьетнам направит в африканскую страну порядка 30 тонн специализированного оборудования для обеспечения деятельности полевых госпиталей.
Вьетнамские военные пока не имеют большого опыта участия в миротворческих операциях ООН. Ханой присоединился к миротворческой деятельности международного сообщества два года назад и до настоящего времени отправлял в состав миротворческих миссий ООН в различных странах лишь по несколько наблюдателей.
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