Ещё
Самолет с российскими туристами впервые за 2,5 года прилетел в Египет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет с российскими туристами впервые за 2,5 года прилетел в Египет 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Каире приземлился самолет из России. На борту первого с 2015 года рейса находились несколько десятков российских туристов, которые будут отдыхать на египетских курортах, сообщает телеканал «360».
"На первом рейсе будут десятки туристов. Наша компания принимает около 30 человек. Это шесть семей. Из аэропорта, в котором их встретит наш представитель, будет осуществлен на автомобилях трансфер в Хургаду. В дороге их будет сопровождать полиция", — сказал гендиректор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан.
Представитель туристической компании также рассказал, что постепенно количество российских граждан, направляющихся на отдых в Египет, будет увеличиваться. Компания продала уже более двухсот турпутевок на майские праздники.
"Это первые рейсы, люди пробуют. Дальше посмотрим, что скажут, будет ли им удобно, комфортно", — добавил он.
Вахдан заметил, что на большие продажи в турагентстве пока не рассчитывают, поскольку за неделю в Каир летают всего несколько рейсов. Кроме туристов в Египет также направляются бизнесмены, дипломаты и другие граждане, поэтому билетов на всех не хватит.
Газета.Ru: последние новости
Россия возобновила авиасообщение с Египтом В результате взрыва во время матча на стадионе Сомали погибло пять человек Amazon снимет сериал о свергнутом лидере Ливии Муаммаре Каддафи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты обрадовали россиян50
«Оттеснить Россию и сместить Асада»219
Китай бросил вызов США247
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт35
Кремль определился с мессенджером42
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение