Самолет с российскими туристами впервые за 2,5 года прилетел в Египет

Каире приземлился самолет из России . На борту первого с 2015 года рейса находились несколько десятков российских туристов, которые будут отдыхать на египетских курортах, сообщает телеканал «360».

"На первом рейсе будут десятки туристов. Наша компания принимает около 30 человек. Это шесть семей. Из аэропорта, в котором их встретит наш представитель, будет осуществлен на автомобилях трансфер в Хургаду. В дороге их будет сопровождать полиция", — сказал гендиректор филиала компании Tez Tour в Египте Ихаб Вахдан.

Представитель туристической компании также рассказал, что постепенно количество российских граждан, направляющихся на отдых в Египет, будет увеличиваться. Компания продала уже более двухсот турпутевок на майские праздники.

"Это первые рейсы, люди пробуют. Дальше посмотрим, что скажут, будет ли им удобно, комфортно", — добавил он.

Вахдан заметил, что на большие продажи в турагентстве пока не рассчитывают, поскольку за неделю в Каир летают всего несколько рейсов. Кроме туристов в Египет также направляются бизнесмены, дипломаты и другие граждане, поэтому билетов на всех не хватит.