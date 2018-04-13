14 мирных жителей погибли при нападении ИГ в Ираке

По его словам, боевики ИГ в тот день напали на деревню на востоке города Ширкат и вступили в ожесточенную перестрелку с силами безопасности, в результате 4 мирных жителей погибли. Во второй половине того же дня на похоронах погибших прогремел взрыв бомбы, установленной на обочине дороги, унесший еще 10 жизней.