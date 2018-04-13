14 мирных жителей погибли при нападении ИГ в Ираке 

Багдад, 13 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере 14 человек погибли в результате нападения, совершенного боевиками группировки «Исламское государство» в иракской провинции Салах-эд-Дин. Об этом в четверг сообщил корр. Синьхуа пресс-секретарь полиции провинции Мохаммед аль-Джубури.
По его словам, боевики ИГ в тот день напали на деревню на востоке города Ширкат и вступили в ожесточенную перестрелку с силами безопасности, в результате 4 мирных жителей погибли. Во второй половине того же дня на похоронах погибших прогремел взрыв бомбы, установленной на обочине дороги, унесший еще 10 жизней.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря прошлого года объявил, что правительственные войска уже полностью освободили территорию Ирака от контроля ИГ, одержав историческую победу над группировкой.