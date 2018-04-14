Красоты Египта: за границами All inclusive

Для всех любителей попутешествовать, мы подготовили список достопримечательностей Египта , которые действительно стоит увидеть. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие фотографии из этой древней страны

Древний Египет оставил огромное культурное наследие для мировой цивилизации, произведения его искусства ещё в древности вывозились в различные уголки мира и широко копировались мастерами других стран. Своеобразные архитектурные формы — величественные пирамиды, храмы, дворцы и обелиски вдохновляли воображение путешественников и исследователей в течение многих столетий.