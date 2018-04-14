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Срочно: Восемь египетских солдат погибли в результате теракта в центральной части Синая
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Срочно: Восемь египетских солдат погибли в результате теракта в центральной части Синая 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Каир, 14 апреля /Синьхуа/ — По меньшей мере восемь египетских
солдат погибли, еще 15 получили ранения в результате нападения на  военный лагерь в центральной части Синая. Об этом заявил в субботу
официальный представитель армии страны. —0—
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