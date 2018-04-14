Срочно: Восемь египетских солдат погибли в результате теракта в центральной части Синая

Каир , 14 апреля / Синьхуа / — По меньшей мере восемь египетских

солдат погибли, еще 15 получили ранения в результате нападения на военный лагерь в центральной части Синая. Об этом заявил в субботу

официальный представитель армии страны. —0—