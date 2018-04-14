В начальной школе в Буркина-Фасо произошла стрельба

Ломе , 14 апреля / Синьхуа / — По поступившим из Уагадугу сведениям, в четверг в начальной школе в провинции Сум на севере Буркина-Фасо произошла стрельба. Один учащийся погиб, один ученик был похищен.

Как сообщили местные СМИ, группа неизвестных вооруженных лиц в тот день во второй половине дня у ворот учебного заведения открыла огонь по школьникам, выходящим с занятий. Злоумышленники громко выкрикивали экстремистские лозунги.

Напомним, что ранее в городе Кутугу этой провинции произошли два нападения. По сообщениям службы безопасности, 8 апреля мэр города подвергся нападению неизвестных боевиков и погиб на месте. 9 апреля машина военных подорвалась на мине, в результате семь военнослужащих получили ранения.