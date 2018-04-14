В начальной школе в Буркина-Фасо произошла стрельба 

Ломе, 14 апреля /Синьхуа/ — По поступившим из Уагадугу сведениям, в четверг в начальной школе в провинции Сум на севере Буркина-Фасо произошла стрельба. Один учащийся погиб, один ученик был похищен.
Как сообщили местные СМИ, группа неизвестных вооруженных лиц в тот день во второй половине дня у ворот учебного заведения открыла огонь по школьникам, выходящим с занятий. Злоумышленники громко выкрикивали экстремистские лозунги.
Напомним, что ранее в городе Кутугу этой провинции произошли два нападения. По сообщениям службы безопасности, 8 апреля мэр города подвергся нападению неизвестных боевиков и погиб на месте. 9 апреля машина военных подорвалась на мине, в результате семь военнослужащих получили ранения.
Буркина-Фасо находится в Западной Африке. С 2015 года в этой стране наблюдается усиление террористической активности. 2 марта текущего года неизвестные вооруженные лица напали на здание штаб-квартиры армии Буркина-Фасо и близлежащее посольство Франции в столице страны Уагадугу. Это нападение унесло жизни восьми военнослужащих сил безопасности. —0—