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Президент Перу объявил об открытии «Саммита Америк»
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Президент Перу объявил об открытии «Саммита Америк» 

Мир24 49 минут назад
В перуанской столице Лиме стартовал «Саммит Америк». Об открытии авторитетного мероприятия, в котором принимают участие главы государств и правительств стран Западного полушария, объявил президент страны Мартин Вискарра.
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