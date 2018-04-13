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Порошенко попросил ООН направить в Донбасс оценочную миссию по миротворцам
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Порошенко попросил ООН направить в Донбасс оценочную миссию по миротворцам 

RT на русском 8 часов назад
Президент Украины Пётр Порошенко попросил Генсека ООН Антониу Гуттереша направить в Донбасс миссию для оценки условий для введения миротворцев. Об этом он заявил в эфире украинских телеканалов.
«Оценочная миссия ООН может прибыть в Донбасс по решению Генсекретаря и без решения Совета безопасности ООН», — цитирует украинского лидера УНИАН.
По его словам, он сделает всё возможное, чтобы эта миссия была развёрнута уже в 2018 году.
Порошенко добавил, что Киев готов немедленно выносить вопрос ввода миротворцев в Донбасс на голосование в Совбез ООН, «как только Россия примет позицию всего мира».
«Многие члены Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект», — заявил он.
Ранее Пётр Порошенко заявил, что в миротворческой операции в Донбассе готовы участвовать более 40 стран.
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