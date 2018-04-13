Порошенко попросил ООН направить в Донбасс оценочную миссию по миротворцам

«Оценочная миссия ООН может прибыть в Донбасс по решению Генсекретаря и без решения Совета безопасности ООН », — цитирует украинского лидера УНИАН

По его словам, он сделает всё возможное, чтобы эта миссия была развёрнута уже в 2018 году.

Порошенко добавил, что Киев готов немедленно выносить вопрос ввода миротворцев в Донбасс на голосование в Совбез ООН, «как только Россия примет позицию всего мира».

«Многие члены Совета безопасности готовы поддержать согласованный проект», — заявил он.

Ранее Пётр Порошенко заявил, что в миротворческой операции в Донбассе готовы участвовать более 40 стран.