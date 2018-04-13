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СМИ сообщили о кончине командующего национальной армией Ливии
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СМИ сообщили о кончине командующего национальной армией Ливии 

Говорит Москва 1 час назад
По данным источника РИА Новости, маршал умер в Париже. Ранее французские СМИ информировали о том, что Хафтар был госпитализирован во Франции с инсультом.
Говорит Москва: последние новости
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