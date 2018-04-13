Более 2 тыс. мирных жителей погибли или получили ранения в результате столкновений в Афганистане в этом году

Кабул , 13 апреля / Синьхуа / — В первые три месяца 2018 года в результате вооруженных столкновений в Афганистане погибли 763 мирных жителя, еще 1495 человек получили ранения. Об этом в четверг сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану.

Как свидетельствуют данные, потери среди мирных жителей, вызванные столкновениями в Афганистане, не сократились по сравнению с аналогичным периодом двух предыдущих лет. При этом к гибели и ранениям гражданского населения приводят как атаки антиправительственных вооруженных формирований, так и операции армии по зачистке. Отмечается, что за это время при авиаударах иностранных войск и афганской армии погибли 67 человек, еще 75 пострадали.

В сообщении со ссылкой на заместителя спецпредставителя генерального секретаря ООН по Афганистану Ингрид Хайден говорится, что беспорядки продолжают наносить ущерб мирным жителям. ООН в очередной раз призывает стороны конфликта в Афганистане принять меры во избежание причинения вреда ни в чем не повинным людям.