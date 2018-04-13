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В Египте раскопали колосс Псамтека I
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В Египте раскопали колосс Псамтека I 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Команда археологов из Египта и Германии при раскопках древнего города Гелиополиса обнаружила свыше четырех тысяч фрагментов колосса фараона Псамтека I. Об этом сообщает Ahram Online.
Еще в прошлом году был обнаружен первый фрагмент гигантской статуи. Ученые предположили, что она изображала фараона Рамсеса II, так как находка была сделана у стен его храма. Однако дальнейшие раскопки показали, что это был колосс фараона Псамтека I (около 664-610 гг. до н. э.).
Он считается основателем XXVI династии и правителем, одолевшим ассирийцев и восстановившим независимость Древнего Египта. В этом году миссия обнаружила около 4,5 тысячи фрагментов статуи. А всего с начала работ их найдено уже более десяти тысяч.
Благодаря этому удалось в цифровом формате восстановить размеры и форму колосса. Высота статуи составляла девять метров. На пьедестале было высечено имя фараона, а также изображение: Псамтек I стоит на коленях перед богом-создателем Атумом.
Колосс был намеренно разрушен, говорит Айман Ашмави из министерства по делам древностей Египта. Вероятно, произошло это в период фатимидского халифата — шиитского арабского государства с центром в Каире, которое существовало с 909 по 1171 годы нашей эры.
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