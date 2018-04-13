В Египте раскопали колосс Псамтека I

Команда археологов из Египта Германии при раскопках древнего города Гелиополиса обнаружила свыше четырех тысяч фрагментов колосса фараона Псамтека I. Об этом сообщает Ahram Online.

Еще в прошлом году был обнаружен первый фрагмент гигантской статуи. Ученые предположили, что она изображала фараона Рамсеса II, так как находка была сделана у стен его храма. Однако дальнейшие раскопки показали, что это был колосс фараона Псамтека I (около 664-610 гг. до н. э.).

Он считается основателем XXVI династии и правителем, одолевшим ассирийцев и восстановившим независимость Древнего Египта. В этом году миссия обнаружила около 4,5 тысячи фрагментов статуи. А всего с начала работ их найдено уже более десяти тысяч.

Благодаря этому удалось в цифровом формате восстановить размеры и форму колосса. Высота статуи составляла девять метров. На пьедестале было высечено имя фараона, а также изображение: Псамтек I стоит на коленях перед богом-создателем Атумом.