В ООН заявили о недостатке финансирования гумпрограммы в ДР Конго

"Гуманитарная программа для Демократической Республики Конго самая недофинансированная", — сказал он.

По его словам, число людей, которым требуется гуманитарная помощь в ДРК, в 2018 году увеличилось вдвое, составив 13 миллионов человек. Порядка 7,7 миллиона человек страдают от нехватки еды. Фермеры в районе Касаи уже третий год подряд пропускают время посевов. При этом 4,6 миллиона человек голодают. Страна также столкнулась с эпидемией холеры, на фоне политической нестабильности процветает массовое насилие, в том числе сексуального характера.

"Мы должны организовать гуманитарный ответ на этот кризис, и мы должны найти решение вопроса внутренне перемещенных лиц и беженцев", — добавил со своей стороны Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

Он подчеркнул, что государства региона должны совместно работать над этим, чтобы разблокировать ситуацию с 750 тысячами конголезских беженцев, а также теми, кто бежал в ДРК из других стран.

В этой связи гуманитарные организации призвали страны к финансированию программ ООН по помощи Демократической Республики Конго и соседним государствам, которые принимают беженцев, в 2018 году в размере 2,2 миллиарда долларов США.