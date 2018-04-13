Лавров надеется, что в САР никто не отважится повторить ливийский сценарий

"Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому или иракскому опыту. Надеюсь, сейчас на такую авантюру никто не отважится. Но тем не менее, даже незначительные эксцессы приведут к новым волнам мигрантов в Европу и многим другим проявлениям, которые совсем не нужны ни нам, ни нашим европейским соседям. И которые могут радовать только тех, кто защищен океаном и рассчитывает отсидеться в процессе продолжающихся усилий растеребить весь этот регион, чтобы продолжать продвигать здесь свои геополитические проекты", — сказал Лавров.

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