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Лавров надеется, что в САР никто не отважится повторить ливийский сценарий
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Лавров надеется, что в САР никто не отважится повторить ливийский сценарий 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Москва надеется, что никто не отважится на авантюру в Сирии по ливийскому или иракскому сценарию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому или иракскому опыту. Надеюсь, сейчас на такую авантюру никто не отважится. Но тем не менее, даже незначительные эксцессы приведут к новым волнам мигрантов в Европу и многим другим проявлениям, которые совсем не нужны ни нам, ни нашим европейским соседям. И которые могут радовать только тех, кто защищен океаном и рассчитывает отсидеться в процессе продолжающихся усилий растеребить весь этот регион, чтобы продолжать продвигать здесь свои геополитические проекты", — сказал Лавров.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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