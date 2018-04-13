ВМС Ливии спасли 137 нелегальных мигрантов

Тунис , 13 апреля / Синьхуа / — По сообщениям из Триполи, ВМС Ливии в четверг спасли 137 нелегальных мигрантов в морской акватории близ города Эз-Завия на западе страны.

Официальный представитель ВМС Ливии Аюб Касем заявил корр. Синьхуа, что две резиновые лодки, на которых находились мигранты, из-за неисправности двигателей задрейфовали в морской акватории в 32 км к северу от Эз-Завии, мигрантов спас патруль береговой охраны при ВМС Ливии.

Как сообщил А. Касем, помимо одного сирийца, остальные нелегальные мигранты являются гражданами африканских стран, среди них 19 женщин и 4 детей.

С 2011 года в Ливии не прекращаются политические потрясения, правительство не в силах осуществлять эффективный контроль за береговой линией и сухопутной границей, многие нелегальные мигранты проникают в Ливию, используя ее в качестве транзитного пункта на пути в европейские страны. —0—