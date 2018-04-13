РФ оценит необходимость доппроверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в начале лета 

Россия примет решение о необходимости дополнительных проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в начале лета, сообщил министр транспорта Максим Соколов. Он отметил, что решение будет приниматься по итогам анализа и дополнительной информации, которая будет получена от египетских коллег. В среду, 11 апреля, «Аэрофлот» совершил первый после перерыва авиасообщения регулярный рейс из «Шереметьево» в египетскую столицу. Рейс египетской авиакомпании EgyptAir прибыл в московский аэропорт «Домодедово» из Каира 12 апреля.