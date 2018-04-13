Ещё
РФ оценит необходимость доппроверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в начале лета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ оценит необходимость доппроверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в начале лета 

Авторадио 39 минут назад
Россия примет решение о необходимости дополнительных проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в начале лета, сообщил министр транспорта Максим Соколов. Он отметил, что решение будет приниматься по итогам анализа и дополнительной информации, которая будет получена от египетских коллег. В среду, 11 апреля, «Аэрофлот» совершил первый после перерыва авиасообщения регулярный рейс из «Шереметьево» в египетскую столицу. Рейс египетской авиакомпании EgyptAir прибыл в московский аэропорт «Домодедово» из Каира 12 апреля.
Авторадио: последние новости
РФ и Египет возобновляют прямое авиасообщение СМИ назвали потенциальные цели США в Сирии У Трампа нашли внебрачного ребенка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США378
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы29
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН358
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии246
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии30
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение