В Дахране открылся 29-й саммит Лиги арабских государств

По мнению региональных наблюдателей, ситуация вокруг Сирии станет одной из центральных тем встречи, особенно учитывая противоречивые позиции по этому вопросу стран — членов ЛАГ. Так, действия западных стран поддержали хозяйка форума Саудовская Аравия, Бахрейн ОАЭ , осудили Алжир Тунис , а также Ирак. Последний призвал Лигу выработать общую и ясную позицию по Сирии после субботних ударов.

В центре повестки встречи в верхах — палестинский вопрос, кризис в Йемене, Ливии, а также вмешательство Ирана в дела арабских государств, в чем обвиняют Тегеран Эр-Рияд и ряд его союзников. Традиционными останутся темы коллективной борьбы с терроризмом и экстремизмом, социальные и экономические проекты.

Накануне саммита стало известно, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не сможет лично прибыть в Дахран. Участие эмирата, бойкотируемого Саудовской Аравией, в 29-м заседании ЛАГ на высшем уровне до последнего оставалось под вопросом и главной интригой встречи. При этом в Эр-Рияде подчеркнули, что кризис, возникший в Персидском заливе в июне прошлого года, останется за рамками нынешних консультаций.