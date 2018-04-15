В Дахране открылся 29-й саммит Лиги арабских государств 

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Встреча на высшем уровне Лиги арабских государств (ЛАГ) открылась в воскресенье в городе Дахран в восточной провинции Саудовской Аравии Эш-Шаркия. Как сообщила газета Asharq Al Awsat, саммит проходит при повышенных мерах безопасности.
В нем принимают участие главы большинства стран, входящих в панарабскую организацию. Среди них король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Палестины Махмуд Аббас, президент Ирака Фуад Маасум. Наряду с арабскими лидерами на саммит прибыли верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, эмиссары всемирной организации по Ливии и Йемену. В этот раз арабский саммит пройдет без участия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который был вынужден отложить визит из-за ударов США и союзников по Сирии 14 апреля.
По мнению региональных наблюдателей, ситуация вокруг Сирии станет одной из центральных тем встречи, особенно учитывая противоречивые позиции по этому вопросу стран — членов ЛАГ. Так, действия западных стран поддержали хозяйка форума Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, осудили Алжир и Тунис, а также Ирак. Последний призвал Лигу выработать общую и ясную позицию по Сирии после субботних ударов.
В центре повестки встречи в верхах — палестинский вопрос, кризис в Йемене, Ливии, а также вмешательство Ирана в дела арабских государств, в чем обвиняют Тегеран Эр-Рияд и ряд его союзников. Традиционными останутся темы коллективной борьбы с терроризмом и экстремизмом, социальные и экономические проекты.
Накануне саммита стало известно, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не сможет лично прибыть в Дахран. Участие эмирата, бойкотируемого Саудовской Аравией, в 29-м заседании ЛАГ на высшем уровне до последнего оставалось под вопросом и главной интригой встречи. При этом в Эр-Рияде подчеркнули, что кризис, возникший в Персидском заливе в июне прошлого года, останется за рамками нынешних консультаций.