Соколов: Решение о доппроверках аэропортов Египта примут в начале лета 

Решение о проведении проверок уровня безопасности в египетских аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, куда летали российские чартерные рейсы, будет принято в начале лета. Об этом журналистам рассказал глава Минтранса Максим Соколов на Красноярском экономическом форуме.
К этому времени будет наработана практика по обеспечению, требуемого Россией, уровня безопасности в аэропорту Каира, куда на этой неделе начали летать регулярные рейсы из РФ. «Мы сможем ее проанализировать, тогда уже будет основание для продолжения переговоров» о возобновлении и чартерных рейсов в курортные аэропорты Египта, передает слова Соколова РИА Новости.