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Теракт на стадионе в Сомали унес жизни пяти человек
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Теракт на стадионе в Сомали унес жизни пяти человек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Пять человек погибли, еще восемь пострадали при взрыве на стадионе в Сомали. Инцидент произошел в городе Барава во время встречи местных футбольных команд, сообщает РИА Новости.
"Погибших будет больше, так как состояние нескольких раненых критическое", — рассказал комиссар города Херси Барре Дже. Он отметил, что самодельное взрывное устройство было заложено на трибунах для особо важных гостей.
Футболисты не пострадали. По предварительным данным, к теракту причастна радикальная группировка "Аш-Шабаб", тесно связанная с "Аль-Каидой" (запрещена в России).
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