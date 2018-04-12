На стадионе в Сомали прогремел взрыв 

Как сообщает АР со ссылкой на военных, в результате атаки погибли и пострадали болельщики.
Теракт произошел в портовом городе Бараве на юге страны.
По данным военных, погибли пятеро, еще восемь человек были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Также отмечается, что взрывное устройство было заранее установлено на стадионе.
Напомним, большую часть терактов в Сомали совершает радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ). Одно время под контролем «Аш-Шабаб» находилась значительная часть сомалийской территории, но затем боевики потерпели серию поражений от правительственной армии и их союзников других стран.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ