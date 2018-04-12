На стадионе в Сомали прогремел взрыв

Как сообщает АР со ссылкой на военных, в результате атаки погибли и пострадали болельщики.

Теракт произошел в портовом городе Бараве на юге страны.

По данным военных, погибли пятеро, еще восемь человек были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Также отмечается, что взрывное устройство было заранее установлено на стадионе.

Напомним, большую часть терактов в Сомали совершает радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ ). Одно время под контролем «Аш-Шабаб» находилась значительная часть сомалийской территории, но затем боевики потерпели серию поражений от правительственной армии и их союзников других стран.

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