Ещё
На стадионе в Сомали прогремел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На стадионе в Сомали прогремел взрыв 

Мир24 1 час назад
Как сообщает АР со ссылкой на военных, в результате атаки погибли и пострадали болельщики.
Теракт произошел в портовом городе Бараве на юге страны.
По данным военных, погибли пятеро, еще восемь человек были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Также отмечается, что взрывное устройство было заранее установлено на стадионе.
Напомним, большую часть терактов в Сомали совершает радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ). Одно время под контролем «Аш-Шабаб» находилась значительная часть сомалийской территории, но затем боевики потерпели серию поражений от правительственной армии и их союзников других стран.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ на велосипеде Боевики на севере Мали обстреляли лагерь миротворцев ООН В КПРФ прокомментировали сообщения о госпитализации Зюганова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии456
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники302
Суд изменил приговор Улюкаеву226
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии70
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение