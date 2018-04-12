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В сирийской Думе отпраздновали избавление от боевиков криками «Россия! Москва!»
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В сирийской Думе отпраздновали избавление от боевиков криками «Россия! Москва!» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жители города Дума в Восточной Гуте отпраздновали на улицах освобождение от боевиков и поприветствовали сирийские правительственные войска. Видеозапись публикует Ruptly.
На кадрах видно, как жители размахивают флагом страны, кричат патриотические лозунги. Некоторые горожане восклицают: «Россия!», другие скандируют: «Сирия! Москва! Сирия! Москва!».
Ранее 12 апреля сообщалось, что сирийские правительственные войска установили контроль над Думой, ранее находившейся под контролем боевиков из группировки «Джейш аль-Ислам». Отмечалось также, что в освобожденном от боевиков городе к работе приступают подразделения военной полиции России.
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