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Премьер Италии подтвердил нежелание страны прибегать к военной силе в Сирии
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Премьер Италии подтвердил нежелание страны прибегать к военной силе в Сирии 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Итальянский премьер‐министр Паоло Джентилони заявил о том, что Италия не примет участия в вооруженных операциях, которые могут произойти в Сирии с участием нескольких государств. Таким образом глава правительства подтвердил появившуюся ранее информацию о нежелании итальянских политиков прибегать к вооруженному столкновению, сообщил RT со ссылкой на Agenzia Nova.
Несмотря на это премьер добавил, что государство готово выполнить обязательства в соответствии с существующими международными соглашениями.
Накануне информационное агентство Ansa, сославшись на источники в правительстве, отметило, что правительство Италии планирует объявить о нежелании участвовать в возможных военных действиях на территории Сирии. Вероятность крупного конфликта стала обсуждаться после того как западные СМИ сообщили об очередной химической атаке, унесшей жизни мирного населения.
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