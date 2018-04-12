Премьер Италии подтвердил нежелание страны прибегать к военной силе в Сирии

Итальянский премьер‐министр Паоло Джентилони заявил о том, что Италия не примет участия в вооруженных операциях, которые могут произойти в Сирии с участием нескольких государств. Таким образом глава правительства подтвердил появившуюся ранее информацию о нежелании итальянских политиков прибегать к вооруженному столкновению, сообщил RT со ссылкой на Agenzia Nova.

Несмотря на это премьер добавил, что государство готово выполнить обязательства в соответствии с существующими международными соглашениями.

Накануне информационное агентство Ansa, сославшись на источники в правительстве, отметило, что правительство Италии планирует объявить о нежелании участвовать в возможных военных действиях на территории Сирии. Вероятность крупного конфликта стала обсуждаться после того как западные СМИ сообщили об очередной химической атаке, унесшей жизни мирного населения.