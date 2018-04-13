Россия оценит необходимость доппроверок египетских аэропортов в начале лета

"Когда будет наработана практика (после возобновления регулярных рейсов в Каир — ред.), которую мы сможем проанализировать, тогда уже будет основание для продолжения этих переговоров (о возобновлении чартеров — ред.). Начало лета", — сообщил Соколов в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.

Он отметил, что решение о доппроверках курортных аэропортов Египта будет приниматься по итогам анализа и дополнительной информации, которая будет получена от египетских коллег.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» . Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург . На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.