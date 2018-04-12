Россия и Египет продолжат усилия по возобновлению рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия и Египет продолжат совместные усилия по возобновлению прямых авиарейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Совместно с египетской стороной усилия будут продолжены в контексте возобновления прямых авиарейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, — отметила она. — Считаем, что это знаковое событие послужит дальнейшему укреплению развитию всего комплекса дружественных российско-египетских отношений".
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября после вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании «Когалымавиа». В катастрофе погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Главным условием возобновления авиасообщения Москва поставила значительное усиление египетской стороной мер безопасности в аэропортах.