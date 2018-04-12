Россия и Египет продолжат усилия по возобновлению рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

"Совместно с египетской стороной усилия будут продолжены в контексте возобновления прямых авиарейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, — отметила она. — Считаем, что это знаковое событие послужит дальнейшему укреплению развитию всего комплекса дружественных российско-египетских отношений".