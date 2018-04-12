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Египет отвергает обвинения Эфиопии и Судана в провале переговоров по плотине
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Антирекорд сборной РФ, приближение "Судного дня" и другие события дня

Египет отвергает обвинения Эфиопии и Судана в провале переговоров по плотине 

ИА Синьхуа 1 час назад
Каир, 12 апреля /Синьхуа/ — Египет отвергает обвинения Ефиопии
и Судана в провале переговоров по плотине на Ниле. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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