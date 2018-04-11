Россия восстановила авиасообщение с Египтом 

С 12 апреля рейсы в Россию начнет выполнять уже египетская авиакомпания EgyptAir, первый рейс запланирован в Москву.
Пока принято решение о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром, чартеры на популярные египетские курорты (Шарм-эль-Шейх и Хургаду) остаются под запретом. Но продажи пакетных туров в Египет, основанные на рейсах в Каир, ведут две туристические компании, включая в стоимость автобусный трансфер до Хургады и Шарм-эль-Шейха.
Прямого авиасообщения между странами не было почти 2,5 года. Оно было прервано осенью 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем. Рейс выполнялся из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Петербург. В авиакатастрофе погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.