Офис бежавших из сирийской Думы «Белых касок»: видео

Вместе с боевикам Восточную Гуту покинули «Белые Каски», называвшие себя гуманитарной миссией.

«Они лгали людям. Представились нам, как гражданская защита, но ни разу не принесли бутылку молока голодному ребенку», — рассказал житель Думы

По его словам, «Белые Каски» волновали только видеосъемки, а не жители города.

В своем офисе «гражданские активисты» оставили нежелательные улики: списки на арабском — фамилии тех, кому они действительно оказывали помощь. В этих списках — имена боевиков и полевых командиров.

В подземном бункере стояло новое оборудование, была спутниковая связь. Были и противогазы, меньше пятидесяти штук. Такого количества не хватит для спасения людей, зато как реквизит для съемки провокационных роликов вполне подойдет.