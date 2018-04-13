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Офис бежавших из сирийской Думы «Белых касок»: видео
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Офис бежавших из сирийской Думы «Белых касок»: видео 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В распоряжении телеканала «Звезда» оказались кадры, подтверждающие постановку химической атаки в пригороде Дамаска.
Вместе с боевикам Восточную Гуту покинули «Белые Каски», называвшие себя гуманитарной миссией.
«Они лгали людям. Представились нам, как гражданская защита, но ни разу не принесли бутылку молока голодному ребенку», — рассказал житель Думы.
По его словам, «Белые Каски» волновали только видеосъемки, а не жители города.
В своем офисе «гражданские активисты» оставили нежелательные улики: списки на арабском — фамилии тех, кому они действительно оказывали помощь. В этих списках — имена боевиков и полевых командиров.
В подземном бункере стояло новое оборудование, была спутниковая связь. Были и противогазы, меньше пятидесяти штук. Такого количества не хватит для спасения людей, зато как реквизит для съемки провокационных роликов вполне подойдет.
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