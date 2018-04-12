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Самолет из Москвы приземлился в Каире впервые за 2,5 года
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Самолет из Москвы приземлился в Каире впервые за 2,5 года 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Первый за 2,5 года самолет из Москвы прибыл в Каир. Небо для полетов между двумя столицами открыл рейс "Аэрофлота". Лайнер совершил посадку в четверг в 00:15 по местному времени (01:15 по московскому времени).
Как передает ТАСС, на первый рейс распроданы почти все билеты. На обратный рейс из Каира в Москву забронировали более половины билетов. Его прибытие в Шереметьево ожидается в 06:50.
Московские рейсы обслуживает второй терминал каирского аэропорта, считающийся на данный момент наиболее современным. В нем для отбывающих в столицу РФ оборудован отдельный выход для пассажиров «Аэрофлота» и Egypt Air. Рейсы обеих компаний теперь проверяют сотрудники авиационной безопасности из Москвы, работающие в Каире на постоянной основе. Принимать самолеты Egypt Air будет, как и раньше, третий терминал.
Авиасообщение между Россией и Египтом было переврано по решению Москвы в ноябре 2015 года. Это произошло из-за крушения над Синайским полуостровом российского самолета, направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все находившиеся на его борту 217 туристов и семь членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
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