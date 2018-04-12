Первый египетский самолет вылетел в РФ после перерыва в 2,5 года 

Самолет авиакомпании EgyptAir впервые после перерыва в два с половиной года вылетел из Каира в Москву, сообщает ТАСС.
Информагентство отмечает, что рейс MS729 должен прилететь в Домодедово в 14.50 по московскому времени.
Накануне первый рейс в Каир совершил борт компании «Аэрофлот». По некоторой информации, обе авиакомпании планируют выполнять рейсы на условиях паритета: по три рейса туда-обратно в неделю. Во время Чемпионата мира по футболу «Аэрофлот» планирует выполнять рейсы на этом маршруте ежедневно.
Напомним, что авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», который следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибли 217 туристов и 7 членов экипажа.
В начале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Однако до сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими городами Шарм-эш-Шейх и Хургада. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, переговоры по возобновлению авиасообщения между Россией и курортными городами Египта запланированы на конец весны — начало лета. Открытие же чартерных полетов на египетские курорты, как уточнил руководитель Росавиации Александр Нерадько, будет обсуждаться только после отработки схемы взаимодействия в аэропорту Каира между российскими и египетскими специалистами по авиабезопасности.